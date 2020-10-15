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«Не держусь за власть»: президент Киргизии ушел в отставку

Марьям Ибрагимова
15 октября, 2020 13:33
2 мин
Фото: ia-centr.ru
Фото: ia-centr.ru

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку на фоне напряженной общественно-политической ситуации в столице страны. Пресс-служба киргизского лидера приводит текст его обращения к гражданам.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», – сказал Жээнбеков.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Бишкеке остается наряженной. Вчера однопалатный парламент республики утвердил состав правительства, а Жээнбеков подписал указы о соответствующих назначениях, однако положение не улучшилось. Агрессия по-прежнему не утихает, а протестующие требуют отставки президента, в связи с чем лидер Киргизии и решил покинуть свой пост.

«С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», – отмечает Жээнбеков.

Также он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь, подчеркнув, что «никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе».

темы
протесты
Киргизия
президент
отставка
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