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Политика
Несогласованный митинг КПРФ в центре Москвы состоялся без происшествий
20 сентября, 2021 23:07
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paperpaper.ru
Неодобренный столичными властями митинг КПРФ на Пушкинской площади закончился без происшествий, передаёт ТАСС.
Полицейские задержали одну женщину, возвращавшуюся с митинга, но практически сразу же её отпустили.
Выборы в Госдуму восьмого созыва продолжались три дня – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
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