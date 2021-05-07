Несменяемый президент решил «подвести под суд» сразу нескольких европейских лидеров

Политика

Заявление немецких адвокатов, поданное в Генпрокуратуру Германии, - «глупая, сиюминутная политика». Так обращение прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он допустил, если бы заявление подала Великобритания, Америка или Франция, которые «были в коалиции», но «не наследники фашизма».

«Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!» - сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что вместе с ним нужно предать суду нескольких европейских лидеров. Он вспомнил ряд инцидентов в других странах, приведших к гибели людей: разгон «желтых жилетов» во Франции, события в США возле Капитолия.

«Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит», - заметил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Ранее президент Беларуси заявил, что согласен провести перевыборы президента.