Лукашенко в кои-то веки согласился провести перевыборы президента. Но всё не так просто

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы президента. Но одного согласия главы государства мало - он поставил условие для перевыборов, и оно едва ли выполнимо.

«Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами...», - сказал президент.

Лукашенко потребовал, чтобы сначала перевыборы назначили в США. Если это произойдет, дату выборов в Беларуси объявят в тот же день, передает Tut.by.

Белорусский лидер вспомнил, что в США бюллетени с надписями за Дональда Трампа, присланные по почте, выбрасывались в урны. Он недоволен, что экс-президенту Штатов «в «Твиттере» не дают слова сказать».

Выборы в Беларуси прошли в августе 2020 года. После оглашения результатов по стране прокатились протесты. В США выбирали президента в ноябре 2020 года. Выиграл кандидат от демократов Джо Байден.