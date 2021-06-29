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Политика
Непривитых сотрудников Минобрнауки отстранят от работы
29 июня, 2021 03:31
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Министерство науки и высшего образования России рекомендовало подведомственным организациям привить своих сотрудников от COVID-19 до 25 августа в тех регионах, где действуют требования Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.
Cотрудников, которые отказались делать прививку при отсутствии противопоказаний, и тех, кто не болел COVID-19 за последние полгода, могут временно отстранить от работы. В Минобрнауки будут учитывать сведения о привившихся и тех, у кого есть противопоказания, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, высшие учебные заведения Санкт-Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу о необходимости вакцинации от коронавируса.
Их также предупреждают о возможных ограничениях.
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