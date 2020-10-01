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Министерство иностранных дел Армении приняло решение об отзыве своего посла из Израиля для консультаций из-за того, что Тель-Авив поставляет оруие в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Вообще, азербайджанская сторона уже давно закупает оружие у Израиля. Однако на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, теперь такая позиция Израиля кажется Армении неприемлимой.

«Эта позиция Израиля для нас неприемлема. Особенно в [нынешней] ситуации», — заявила Нагдалян.

Армения и Азербайджан возобновили военный конфликт из-за Нагорного Карабаха 27 сентября - страны обвиняют друг друга в провокациях. В обоих государствах введено военное положение.

Ранее сегодня на официальном сайте Кремля появилось официальное совместное заявление лидеров России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.