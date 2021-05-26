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Политика

Неострая реакция Москвы на посадку Ryanair в Минске натолкнула Париж на мысль

Лилия Караева
26 мая, 2021 09:56
1 мин
Лилия Караева
26 мая, 2021 09:56
1 мин
Ryanair
David Tanecek/CTK/Globallookpress

Решение о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске было принято независимо от Москвы. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Нельзя утверждать, что инцидент произошел с согласия России, считает он.

«Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», - сказал министр. Его слова приводит ТАСС.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб думает иначе - он заявил, что самолет не мог быть посажен без «как минимум молчаливого согласия Москвы». На сторону России встала канцлер Германии Ангела Меркель - она указала на отсутствие подтверждающих участие России в посадке Ryanair сведений.

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