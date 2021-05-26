Новости – Политика
Политика
Неострая реакция Москвы на посадку Ryanair в Минске натолкнула Париж на мысль
26 мая, 2021 09:56
1 мин
1 мин
David Tanecek/CTK/Globallookpress
Решение о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске было принято независимо от Москвы. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Нельзя утверждать, что инцидент произошел с согласия России, считает он.
«Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», - сказал министр. Его слова приводит ТАСС.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб думает иначе - он заявил, что самолет не мог быть посажен без «как минимум молчаливого согласия Москвы». На сторону России встала канцлер Германии Ангела Меркель - она указала на отсутствие подтверждающих участие России в посадке Ryanair сведений.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку