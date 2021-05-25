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Политика

«Нельзя прирастать к месту»: Борис Титов заявил об уходе с поста бизнес-омбудсмена РФ

Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 12:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 12:33
1 мин
City News Moskva/Global Look Press
City News Moskva/Global Look Press

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о намерении покинуть свой пост.

Бизнес-омбудсмен признался, что придерживается принципа «не более двух сроков подряд», также он убежден, что «нельзя прирастать к месту». По его словам, в следующем году кресло уполномоченного займет уже другой человек.

Напомним, на данную должность Титов был назначен в 2012 году — тогда она и появилась. В 2017-м президент РФ Владимир Путин решил оставить его на второй срок. Чем займется бизнес-омбудсмен после - неизвестно. Информация о том, кто станет новым уполномоченным, пока тоже не раскрывается, передают «Открытые медиа».

Ранее сообщалось о том, что мэр Нижневартовска Василий Тихонов решил уволиться после начатой в отношении него проверки.

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Борис Титов
Политика
Кадровые перестановки
Бизнес-омбудсмен
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