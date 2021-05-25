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Мэр Нижневартовска остался без работы из-за начатой против него проверки

Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 09:42
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 09:42
1 мин
wikipedia.org
wikipedia.org

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов заявил об уходе с занимаемой им должности. Это решение связано не с повышением политика, а с начатой в отношении него проверкой.

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — сообщил мэр Нижневартовска, не уточняя деталей.

Он подчеркнул, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова уже согласовала его решение.

По словам Тихонова, новый глава города будет избран в октябре-ноября 2021-го года, об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что глава российской республики назвал себя президентом страны России и представился Владимиром Путиным.

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