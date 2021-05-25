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Глава российской республики рискнул объявить себя президентом страны: «Для вас я — Путин»

Антон Мельников
25 мая, 2021 01:11
2 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 01:11
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Жители населенного пункта Мутный Материк в республике Коми встретились с главой региона Владимиром Уйбой. Встреча состоялась в связи с тем, что село пострадало из-за разлива нефти на нефтепроводе Ошского месторождения компании «Лукойл».

В ходе встречи один из селян заявил, что намерен обратиться с проблемой «напрямую» к президенту РФ Владимиру Путину. Главу республики эта идея возмутила.

«Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой вам Путин?», — заявил он в ответ местному жителю.

Участник встречи решил уточнить слова Уйбы: «вы наш Путин?».

Глава Коми ответил утвердительно: «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?».

В итоге Уйба запросил у местных жителей перечень жалоб и вопросов, которые их волнуют. Они указали на то, что в селе отсутствует регулярное транспортное сообщение, существуют проблемы с медоборудованием и нет качественной питьевой воды, передаёт Znak.com.

Между тем, ранее Telegram-канал «Незыгарь» назвал нынешнего главу Коми одним из кандидатов на «вылет» с поста. В списке «губернаторов под ударом» Уйба второй. Во многом это связанно со случившейся аварией нефтесборного коллектора компании «ЛУКОЙЛ».

В конце прошлого месяца Уйба «отличился» угрозами и матом в адрес депутата КПРФ. Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Коми
Губернаторы
Лукойл
Чиновники
Разлив нефти
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