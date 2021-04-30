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«Ты кого трусом назвал, конь?»: глава Коми матом проявил чудеса красноречия с депутатом

Антон Мельников
30 апреля, 2021 00:38
2 мин
Антон Мельников
30 апреля, 2021 00:38
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press / Владимир Уйба
Kremlin Pool/Global Look Press / Владимир Уйба

Глава республики Коми Владимир Уйба, не стесняясь в выражениях, угрожал депутату от КПРФ Олегу Михайлову. Об этом сообщил сам коммунист. В доказательство он привел аудиозапись, на которой якобы глава Коми обращается к депутату.

«Ты кого трусом назвал, конь? Пошли на*** бл***, я тебе сейчас п**** дам! Я тебя урою на***, пойдем выйдем, если ты мужик», - произносит мужской голос на записи, который по заверениям Михайлова принадлежит главе республики.

Коммунист пояснил, что конфликт случился после того, как он на заседании Госсовета раскритиковал доклад главы региона о работе правительства Коми за 2020 год и назвал его трусом. Уйба разозлился и перехватил Михайлова по время перерыва на выходе из Госсовета.

Депутат отметил, что готов предоставить аудиозапись с перебранкой на фонографическую экспертизу и уже направил заявление в правоохранительные органы. Также он добавил, что воспринимает полученные угрозы всерьез, поскольку Уйба занимает высокий пост, передаёт Znak.com.

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