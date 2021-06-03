«Нелегитимный» Лукашенко намеренно «гавкает» на общего с Россией «врага»
Президент Беларуси Александр Лукашенко намеренно обостряет отношения с Украиной. Об этом свидетельствуют две недавние инициативы «нелегитимного», как считают в Евросоюзе, главы республики.
На недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным он заявил о желании организовать авиарейсы из Минска в Крым. Спустя несколько дней Лукашенко пригласил в Беларусь представителей самопровозглашенной Луганской народной республики для следственных мероприятий с задержанным оппозиционером Романом Протасевичем.
Как пишет Telegram-канал Nexta, эти действия направлены на очередную эскалацию конфликта между Беларусью и Украиной.
«Лукашенко намеренно лезет поперёд батьки в пекло, чтобы у Путина просто не осталось другого выбора, как «вписаться» за дружка, который гавкает на общих врагов», - утверждает источник.
Ранее в МИД Украины перешли к угрозам в адрес Беларуси из-за возможных маршрутов «Белавии».