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Неизвестные взломали сайт российского телеканала и показали видео о «дворце Путина»

Лилия Караева
3 февраля, 2021 12:46
1 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 12:46
1 мин
Видео о «дворце Путина»
Скриншот видео

В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт негосударственного российского телеканала. Пытавшиеся зайти на него пользователи были переадресованы на страницу расследования о «дворце Путина».

Инцидент произошел с екатеринбургским «Четвёртым каналом». Его сайт был недоступен до 08:30 по московскому времени.

Руководительница ресурса Элеонора Расулова подтвердила, что на сайт была совершена атака. Проблему заметили около трех часов ночи по Москве, сообщает местный портал 66.ru.

Сейчас у пользователей большой интерес к сайту, так как он объявил о розыгрыше квартиры.

Расследование о «дворце Путина» вышло 19 января. В нем говорилось о роскошной резиденции в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей. Над территорией находится бесполетная зона. В ФСБ объясняли, что запрет на полеты над территорией в Геленджике введен не из-за «дворца».

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взлом
дворец Путина
1 мин
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