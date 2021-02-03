Политика

В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт негосударственного российского телеканала. Пытавшиеся зайти на него пользователи были переадресованы на страницу расследования о «дворце Путина».

Инцидент произошел с екатеринбургским «Четвёртым каналом». Его сайт был недоступен до 08:30 по московскому времени.

Руководительница ресурса Элеонора Расулова подтвердила, что на сайт была совершена атака. Проблему заметили около трех часов ночи по Москве, сообщает местный портал 66.ru.

Сейчас у пользователей большой интерес к сайту, так как он объявил о розыгрыше квартиры.

Расследование о «дворце Путина» вышло 19 января. В нем говорилось о роскошной резиденции в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей. Над территорией находится бесполетная зона. В ФСБ объясняли, что запрет на полеты над территорией в Геленджике введен не из-за «дворца».