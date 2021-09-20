Недовольство Франции не заставит США отказаться от военной сделки с Австралией
Соединенные Штаты не будут отказываться от соглашения по атомным подводным лодкам с Великобританией и Австралией из-за недовольства Парижа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет, у нас нет [таких планов]«, - заявила она в ответ на вопрос, не станет ли позиция Франции поводом для отказа.
Также Псаки подтвердила, что американский лидер Джо Байден намерен провести телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе общения Байден намерен выразить приверженность сотрудничеству с Францией, передаёт «ТАСС».
Напомним, на прошлой неделе США, Великобритания и Австралия заявили о новом партнерстве в сфере военных технологий. Оно получило название AUKUS. Среди первых шагов предполагается создание атомных подлодок для ВМФ Австралии. Из-за этого австралийская сторона разорвала сделку по приобретению подлодок у Франции. Париж назвал произошедшее «ударом в спину».