Франция обиделась на «удар в спину» от США – грядут изменения в НАТО
После того как США заключили партнерство с Австралией, а та из-за этого отказалась от сделки с Францией, в отношениях Парижа и Вашингтона возник кризис. Он отразится на стратегической концепции НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
После новостей о том, что Париж потерял контракт с Австралией, французский президент Эммануэль Макрон обратился в НАТО с просьбой провести обсуждение концепции Альянса. Работа над новой стратегической концепцией пройдет на ближайшем саммите в Мадриде. При этом возникшие разногласия между Вашингтоном и Париже определенно повлияют на этот процесс.
«Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», — приводит слова министра РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия заключили партнёрство в сфере военных технологий. Первым шагом в рамках этой инициативы станет создание атомных подлодок для австралийского ВМФ. При этом Австралия отказалась от сделки по поставки подлодок с Парижем.