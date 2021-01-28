Политика

Депутата собрания Томаринского городского округа от КПРФ Сергея Булатова могут исключить из партии за видеозаписи, которые он размещает в своем TikTok-аккаунте. Об этом заявил первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин.

Контент, размещаемый Булатовым, вызвал интерес даже у правоохранительных органов. Все дело в том, что депутат исполнял нецензурные композиции рядом с детьми, снимал это на видео и публиковал. По словам Ашихмина, сейчас вопросом о дальнейшей судьбе «блогера» в КПРФ должны заняться в местном отделении партии. К слову, депутат уже удалил провокационные видеозаписи.

«Они рассмотрят этот поступок с учётом его объяснений, с учётом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности», - цитирует Ашихмина РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что российские власти захотели разобраться с гендиректором TikTok и позвали его побеседовать в Госдуму.