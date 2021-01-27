Политика

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев пригласил гендиректора ООО «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова побеседовать в стенах ГД.

«К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России», – цитирует Пискарева ТАСС.

Он подчеркнул, что действующие на территории России зарубежные интернет-платформы должны соблюдать законы, установленные в стране.

Ранее сообщалось о том, что в социальной сети TikTok внезапно стали появляться видеозаписи с призывом выйти на улицы в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.