В TikTok внезапно активизировались разговоры про митинг за Владимира Путина

Политика

В социальной сети TikTok, ставшей главным оплотом информирования о грядущей 23 января протестной акции, начался новый виток пропаганды.

На этот раз авторы видео рассказывают о готовящихся 30 января митингах в поддержку Владимира Путина. Правда видео, призывающие выйти за Навального тоже никуда не делись. Об этом сообщает Znak.com.