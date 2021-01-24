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Политика
В TikTok внезапно активизировались разговоры про митинг за Владимира Путина
24 января, 2021 18:09
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Flickr
В социальной сети TikTok, ставшей главным оплотом информирования о грядущей 23 января протестной акции, начался новый виток пропаганды.
На этот раз авторы видео рассказывают о готовящихся 30 января митингах в поддержку Владимира Путина. Правда видео, призывающие выйти за Навального тоже никуда не делись. Об этом сообщает Znak.com.
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