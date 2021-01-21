Политика

Из Калининграда в немецкий Висмар направился трубоукладчик «Академик Черский», который называли возможным достройщиком «Северного потока — 2». Судно может закончить работу «Фортуны», против которой ввели санкции.

О движении судна стало известно благодаря порталу отслеживания Marine Traffic. На местонахождение трубоукладчика обратил внимание телеканал «360».

«Академик Черский» с 12 января находился вблизи Калининграда. 21 января судно покинуло стоянку. 23 числа оно должно войти в порт Висмар.

19 января США ввели санкции против «Фортуны». В Германии выразили сожаление после шагов США и учредили экологический фонд для поддержки строительства.

Ранее «Газпром» сообщил о рисках сворачивания проекта «Северный поток — 2».