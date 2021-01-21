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Неделю простоявший «Академик Черский» снялся с якоря и поплыл заканчивать работу «Фортуны»

Лилия Караева
21 января, 2021 16:56
1 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 16:56
1 мин
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Nord-stream2.com

Из Калининграда в немецкий Висмар направился трубоукладчик «Академик Черский», который называли возможным достройщиком «Северного потока — 2». Судно может закончить работу «Фортуны», против которой ввели санкции.

О движении судна стало известно благодаря порталу отслеживания Marine Traffic. На местонахождение трубоукладчика обратил внимание телеканал «360».

«Академик Черский» с 12 января находился вблизи Калининграда. 21 января судно покинуло стоянку. 23 числа оно должно войти в порт Висмар.

19 января США ввели санкции против «Фортуны». В Германии выразили сожаление после шагов США и учредили экологический фонд для поддержки строительства.

Ранее «Газпром» сообщил о рисках сворачивания проекта «Северный поток — 2».

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Германия
Северный поток-2
Калининград
Академик Черский
1 мин
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