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«Не слишком ли мы увлеклись?»: Александр Лукашенко начал рефлексировать

Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 12:20
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 января, 2021 12:20
1 мин
Flickr
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правительству нужно прекратить так много работать в сторону расширения прав и свобод граждан.

«Произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы», - цитирует Лукашенко БелТа.

Он отметил, что в настоящее время властям необходимо четко разобраться с тем, каких нововведений не достает законодательству РБ, чтобы оперативнее реагировать на действия, направленные против Беларуси.

Ранее депутаты Госдумы РФ поаплодировали избивавшим россиян на акции протеста силовикам.

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