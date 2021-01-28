Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правительству нужно прекратить так много работать в сторону расширения прав и свобод граждан.

«Произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы», - цитирует Лукашенко БелТа.

Он отметил, что в настоящее время властям необходимо четко разобраться с тем, каких нововведений не достает законодательству РБ, чтобы оперативнее реагировать на действия, направленные против Беларуси.

Ранее депутаты Госдумы РФ поаплодировали избивавшим россиян на акции протеста силовикам.