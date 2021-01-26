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«Достойные граждане»: депутаты Госдумы поаплодировали избивавшим россиян силовикам

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 15:49
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 15:49
2 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев поделился с коллегами мнением о том, насколько грамотно и законно вели себя силовики на массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Он убежден в том, что за протестами в России стоит Запад, который намеревается провести в стране цветную революцию. Первая попытка сил из-за рубежа расшатать общество состоялась как раз в минувшую субботу, считает Исаев.

Депутат подчеркнул, что 23 января на улицах было полно подготовленных боевиков, которые то и дело нападали на сотрудников правоохранительных органов и даже чуть не убили человека, пытавшегося поднять плакат против сидящего в СИЗО оппозиционера. Исаев отметил, что жертв удалось избежать благодаря силовикам, которых парламент обязан будет отблагодарить.

«Очень достойные граждане нашей страны действовали мужественно, с достоинством и честью защищая безопасность людей, защищая законность и независимость этой родины» — цитирует Исаева Znak.com.

Депутаты поддержали речь единоросса бурными овациями.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали на протестах в стране около двух тысяч граждан.

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Единая Россия
протесты
Госдума
Андрей Исаев
силовики
2 мин
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