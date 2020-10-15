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Не оправившейся от протестов Киргизии придется проводить новые президентские выборы

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 18:23
1 мин
Photo
Flickr

Президентские выборы в республике Кыргызстан могут быть проведены в течение ближайших трех месяцев.

Подобные сроки связаны с объявленной сегодня отставкой действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Отставку главы республики должен рассмотреть парламент, передает «Интерфакс».

При этом уже стало известно об отказе спикера парламента республики принять на себя обязанности главы республики. Таким образом, все полномочия перешли премьеру Киргизии Садыру Жапарову.

темы
выборы
Киргизия
Садыр Жапаров
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