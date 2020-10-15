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Новоизбранный спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента республики. При этом, такой порядок передачи власти был предусмотрен Конституцией страны.

На данный момент, все полномочия переданы премьер-министру Садыру Жапарову.

«Полномочия президента и премьер-министра передали мне» - приводит слова главы правительства telegram-канал Readovka.