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Политика
Спикер парламента Киргизии отказался от президентских полномочий
15 октября, 2020 17:50
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Новоизбранный спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента республики. При этом, такой порядок передачи власти был предусмотрен Конституцией страны.
На данный момент, все полномочия переданы премьер-министру Садыру Жапарову.
«Полномочия президента и премьер-министра передали мне» - приводит слова главы правительства telegram-канал Readovka.
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