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Спикер парламента Киргизии отказался от президентских полномочий

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 17:50
1 мин
Photo
Flickr

Новоизбранный спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента республики. При этом, такой порядок передачи власти был предусмотрен Конституцией страны.

На данный момент, все полномочия переданы премьер-министру Садыру Жапарову.

«Полномочия президента и премьер-министра передали мне» - приводит слова главы правительства telegram-канал Readovka.

темы
Киргизия
полномочия
Садыр Жапаров
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