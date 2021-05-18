Названо возможное место встречи Владимира Путина и Джо Байдена
В случае договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена переговоры могут пройти в Швейцарии.
При этом окончательное решение еще не принято и многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые 19–20 мая должны встретиться и обсудить перспективы предстоящего саммита.
При этом Кремль официального согласия на предложение Байдена провести прямые переговоры с Путиным еще не дал, сообщает РБК.
Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. Президент США выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы».
Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
Встреча может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.