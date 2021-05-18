Названо возможное место встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

В случае договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена переговоры могут пройти в Швейцарии.

При этом окончательное решение еще не принято и многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые 19–20 мая должны встретиться и обсудить перспективы предстоящего саммита.

При этом Кремль официального согласия на предложение Байдена провести прямые переговоры с Путиным еще не дал, сообщает РБК.

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. Президент США выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы».

Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Встреча может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.