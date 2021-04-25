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Политика
Юрий Ушаков: Встреча Путина и Байдена может пройти в июне
25 апреля, 2021 14:05
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Pixabay
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он сообщил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров «сигналы есть, конечно». Но, по словам Ушакова, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет.
Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. Президент США выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы».
Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе, пишет ТАСС.
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