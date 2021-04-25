Юрий Ушаков: Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Политика

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена может пройти в июне, есть даже возможные даты. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он сообщил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров «сигналы есть, конечно». Но, по словам Ушакова, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. Президент США выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы».

Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе, пишет ТАСС.