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Политика
Названы суммы поддержки для пострадавших от стрелка в Перми
20 сентября, 2021 16:28
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В Пермском крае власти озвучили суммы, которые будут выплачены семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в университете. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.
Семьи погибших в результате стрельбы получат по 1 млн рублей. Раненым выплатят по 500 тысяч. Тем, кто получил травмы, выплатят по 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края, уточняется на сайте правительства.
Известно, что жертвами пермского стрелка стали не менее шести человек. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сотрудник полиции рассказал о том, как именно ему удалось обезвредить Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете в Перми.
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