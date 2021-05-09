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Политика

Названы сроки запуска поездок по ковид-паспортам в Европе

Артем Денисов
9 мая, 2021 01:04
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 01:04
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Система сертификатов о вакцинации от COVID-19 может заработать в Евросоюзе уже в июне текущего года.

«Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто до конца мая.

Поездки станут доступны для тех, кто переболел коронавирусом и имеет антитела, либо имеет вакцину или отрицательный тест. «Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — отметила глава Еврокомиссии, сообщает РБК.

Ранее министры туризма стран G20 поддержали идею внедрить ковид-паспорта, которые будут получать те, кто привился от коронавируса.

Решение принято на виртуальной встрече министров туризма «Двадцатки».

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