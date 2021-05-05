Для спасения туризма: два десятка стран поддержали введение ковид-паспортов

Политика

Министры туризма стран G20 поддержали идею внедрить ковид-паспорта, которые будут получать те, кто привился от коронавируса.

Решение принято на виртуальной встрече министров туризма «Двадцатки». Они считают, что ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что окажет положительное влияние на восстановление мировой экономики. В документе будет указано, что его обладатель вакцинировался и обладает иммунитетом в результате перенесенной болезни или недавно получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает РБК.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.