Названы слабые стороны российского флота при столкновении с США в Черном море

Политика

The National Interest предположил, какие преимущества есть у России и США при столкновении в Черном море.

Издание проанализировало состав, оснащение и подготовку вооруженных морских сил двух стран. Так, сильная сторона ВМФ РФ заключается в наличии развитого подводного флота, так как подлодки сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США. При этом в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники, сообщает РИА «Новости».

В начале года в ходе учений в Черном море фрегат «Адмирал Макаров» уничтожил корабль условного противника. В учениях по отражению удара и уничтожению корабля также принимали участие береговые противокорабельные ракетные комплексы.