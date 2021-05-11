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Названы слабые стороны российского флота при столкновении с США в Черном море

Артем Денисов
11 мая, 2021 02:26
1 мин
Артем Денисов
11 мая, 2021 02:26
1 мин
US Navy/via Globallookpress.com
US Navy/via Globallookpress.com

The National Interest предположил, какие преимущества есть у России и США при столкновении в Черном море.

Издание проанализировало состав, оснащение и подготовку вооруженных морских сил двух стран. Так, сильная сторона ВМФ РФ заключается в наличии развитого подводного флота, так как подлодки сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США. При этом в случае открытого противостояния России тоже может прийтись нелегко из-за меньшего числа надводных кораблей, с палуб которых можно запускать вертолеты или ударные беспилотники, сообщает РИА «Новости».

В начале года в ходе учений в Черном море фрегат «Адмирал Макаров» уничтожил корабль условного противника. В учениях по отражению удара и уничтожению корабля также принимали участие береговые противокорабельные ракетные комплексы.

Ранее по теме:  Российский фрегат уничтожил «корабль противника» в Черном море
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