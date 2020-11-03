Названа главная причина непризнания Турцией Крыма российским

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Турция до сих пор не признала Крым территорией России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал причину такого поведения.

По его словам, власти Турции не признают Крым российским не потому, что поддерживают Украину, а потому, что сами хотят видеть полуостров в составе турецкого государства.

Гемпель заявил, что в последнее время не редко звучат выступления турецких политиков, которые говорят о том, что Российская империя, якобы незаконно изъяла Крым из состава Турции, пишет «РИА Новости».

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что у Украины оставался единственный способ шантажировать Крым - это водная блокада, устроенная путем перекрытия Северо-Крымского канала.

По его словам, как только водоснабжение Крыма будет восстановлено, Украина лишится главного инструмента шантажа.