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Политика

Названа дата досрочных выборов в парламент Армении

Артем Денисов
11 мая, 2021 00:31
1 мин
Артем Денисов
11 мая, 2021 00:31
1 мин
Gevorg Ghazaryan/Xinhua
Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Согласно документу, они состоятся 20 июня текущего года. Указ вступает в силу 11 мая, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 10 мая парламент Армении был распущен, так как два раза не избрал Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Процесс голосования потребовался с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Парламент Армении продолжит работать в прежнем составе, пока новый созыв Национального Собрания не проведет первое заседание

25 апреля Пашинян сообщил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но до этого времени продолжит выполнять обязанности.

Ранее по теме:  Парламент Армении оказался распущен из-за своего же «молчания»
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ТЕГИ
Выборы
Армения
Парламент
Пашинян
Саркисян
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