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Политика
Названа дата досрочных выборов в парламент Армении
11 мая, 2021 00:31
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Gevorg Ghazaryan/Xinhua
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Согласно документу, они состоятся 20 июня текущего года. Указ вступает в силу 11 мая, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 10 мая парламент Армении был распущен, так как два раза не избрал Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Процесс голосования потребовался с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.
Парламент Армении продолжит работать в прежнем составе, пока новый созыв Национального Собрания не проведет первое заседание
25 апреля Пашинян сообщил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но до этого времени продолжит выполнять обязанности.
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