Названа дата досрочных выборов в парламент Армении

Политика

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Согласно документу, они состоятся 20 июня текущего года. Указ вступает в силу 11 мая, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 10 мая парламент Армении был распущен, так как два раза не избрал Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Процесс голосования потребовался с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Парламент Армении продолжит работать в прежнем составе, пока новый созыв Национального Собрания не проведет первое заседание

25 апреля Пашинян сообщил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но до этого времени продолжит выполнять обязанности.