Парламент Армении оказался распущен из-за своего же «молчания»

Политика

В Армении парламент второй раз не смог избрать нового премьер-министра и был распущен согласно законам страны. Большинство депутатов от голосования воздержались.

В качестве кандидата на пост премьера был выдвинут предыдущий глава правительства Армении Никол Пашинян. В его поддержку выступил один депутат, еще один высказался против, 76 воздержались.

«Решение не принято. Это означает, что, согласно конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», - заявил глава Национального Собрания Арарат Мирзоян.

Он добавил, что парламент Армении продолжит работать в прежнем составе, пока новый созыв Национального Собрания не проведет первое заседание, передаёт «ТАСС».