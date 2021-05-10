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Политика
Парламент Армении оказался распущен из-за своего же «молчания»
10 мая, 2021 21:16
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Russian Look/globallookpress
В Армении парламент второй раз не смог избрать нового премьер-министра и был распущен согласно законам страны. Большинство депутатов от голосования воздержались.
В качестве кандидата на пост премьера был выдвинут предыдущий глава правительства Армении Никол Пашинян. В его поддержку выступил один депутат, еще один высказался против, 76 воздержались.
«Решение не принято. Это означает, что, согласно конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», - заявил глава Национального Собрания Арарат Мирзоян.
Он добавил, что парламент Армении продолжит работать в прежнем составе, пока новый созыв Национального Собрания не проведет первое заседание, передаёт «ТАСС».
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