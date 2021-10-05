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Политика
Назван следующий ушедший на самоизоляцию после Путина человек. У него карантин по болезни
5 октября, 2021 11:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об ушедшем на самоизоляцию министре финансов Антоне Силуанове. Судя по пожеланию, у него карантин по болезни.
Матвиенко объявила о самоизоляции Силуанова во время парламентских слушаний.
«Антон Германович,... желаем вам как можно скорее поправиться, выйти из режима изоляции», - обратилась к нему спикер Совфеда. Ее слова приводит «Царьград».
14 сентября президент России Владимир Путин ушел на карантин. Он связывал изоляцию со случаями коронавируса в окружении. 29 сентября ради встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер вышел с карантина. После переговоров в Сочи президенты «померялись» антителами.
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