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Политика
Назван набравший рекордное количество голосов победитель президентских выборов в Сирии
28 мая, 2021 01:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
По итогам прошедших 26 мая в Сирии президентских выборах победил действущий глава государства Башар Асад.
За него проголосовали 95,1% жителей республики, это 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов. Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году глава государства набрал более 88% голосов избирателей, сообщает РИА «Новости».
В начале мая Асад объявил всеобщую амнистию на территории страны.
Освобождены будут осужденные за коррупцию, наркоторговлю, а также все заключенные, не достигшие возраста совершеннолетия.
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