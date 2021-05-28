Назван набравший рекордное количество голосов победитель президентских выборов в Сирии

Политика

По итогам прошедших 26 мая в Сирии президентских выборах победил действущий глава государства Башар Асад.

За него проголосовали 95,1% жителей республики, это 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов. Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году глава государства набрал более 88% голосов избирателей, сообщает РИА «Новости».

В начале мая Асад объявил всеобщую амнистию на территории страны.

Освобождены будут осужденные за коррупцию, наркоторговлю, а также все заключенные, не достигшие возраста совершеннолетия.