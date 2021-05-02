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Политика
Гнев на милость: в Сирии объявлена всеобщая амнистия
2 мая, 2021 18:55
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию на территории страны. Документ уже подписан.
Освобождены будут осужденные за коррупцию, наркоторговлю, а также все заключенные, не достигшие возраста совершеннолетия.
Также приговоры, предусматривающие смертную казнь, заменят на пожизненные каторжные работы. В свою очередь, ранее приговоренным к пожизненным срокам смягчят приговор до 20 лет заключения.
Как сообщает gazeta.ru, наказние останется прежним для таких статей как госизмена, контрабанда оружия, а также терроризм, повлекший жертвы среди населения.
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