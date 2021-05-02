Гнев на милость: в Сирии объявлена всеобщая амнистия

Политика

Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию на территории страны. Документ уже подписан.

Освобождены будут осужденные за коррупцию, наркоторговлю, а также все заключенные, не достигшие возраста совершеннолетия.

Также приговоры, предусматривающие смертную казнь, заменят на пожизненные каторжные работы. В свою очередь, ранее приговоренным к пожизненным срокам смягчят приговор до 20 лет заключения.

Как сообщает gazeta.ru, наказние останется прежним для таких статей как госизмена, контрабанда оружия, а также терроризм, повлекший жертвы среди населения.