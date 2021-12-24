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Политика
Назревает дипломатический скандал с Японией из-за Южных Курил
24 декабря, 2021 20:04
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В МИД РФ вызван представитель посольства Японии. Об этом сообщили в российском ведомстве.
Представитель посольства Японии вызван в российский МИД из-за выставки о Южных Курилах, организованной японской стороной.
Японскому дипломату был предъявлен протест по поводу открытия в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний Японии, пишут «Известия».
Япония претендует на 4 острова курильской гряды. Москва стоит на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В МИД РФ вызван поверенный в делах Украины из-за теракта против российского консульства во Львове.
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