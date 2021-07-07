Назначивший 11 миллионов евро за «голову» Лукашенко бизнесмен избежит мести от белорусских властей
Латвия не будет экстрадировать в Беларусь бежавшего из республики бизнесмена Валерия Цепкало. Об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдук.
«Такое решение было принято 28 июня», - заявила она.
Подробности о причинах отказа на соответствующий запрос Беларуси она не сообщила, от дополнительных комментариев Генпрокуратура отказалась.
О необходимости отказать в запросе на выдачу Цепкало ранее заявлял глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Требование экстрадировать бизнесмена он назвал «открытой попыткой расправы» над бывшим потенциальным соперником президента Александра Лукашенко. Схожую позицию выражал глава латвийского Минюста Янис Борданс, отмечает «ТАСС».
Напомним, Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года. Под угрозой преследования со стороны властей бизнесмен бежал из страны. В феврале белорусские власти потребовали от Латвии выдать экс-претендента на пост президента. Позднее Цепкало назначил награду размером в 11 млн евро за арест Лукашенко. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.