За голову белорусского «диктатора» назначили награду в 11 миллионов евро

Политика

В сети новая появилась инициатива со сбором средств. Деньги будут выплачены представителям силовых структур или представителям гражданского общества, которые «осуществят» задержание и арест «Преступника №1» - президента Беларуси Александра Лукашенко. Автором инициативы выступил белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, который в 2020 году собирался участвовать в президентских выборах. Свои пояснения к инициативе бизнесмен разместил на своём YouTube-канале.

Сбор и выплата средств будет проходить по принципу «всё или ничего». То есть деньги будут зарезервированы на счете и спишутся только в случае ареста белорусского президента.

Всего Цепкало надеется собрать на арест Лукашенко 11 миллионов евро.

На момент публикации материала, инициативу поддержало 400 жертвователей. Собранная сумма составляет чуть более 34 тысяч евро.