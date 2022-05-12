Назначенный Владимиром Путиным после «губернаторопада» глава решил руководить другой областью
В Томске назначенный на пост временного главы региона Владимир Мазур выступил перед депутатами. Судя по его речи, руководить он планирует Тюменской, а не Томской областью.
Мазур был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Томской области после 10 мая, когда сразу 5 глав регионов РФ заявили о том, что оставляют свои посты. Во время назначения глава РФ назвал Мазура «рядовым колхозником» в прошлом.
Выступая перед депутатами, томский врио как минимум два раза перепутал название области. Говоря о своём предшественнике Сергее Жвачкине, он заявил, что тот «более 10 лет самоотверженно трудился во благо томичейи, действительно, внес большой вклад в историю Тюменской области». Также новоиспечённый глава Томской области заявил, что «тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков».
Вероятно, оговорка Мазура вызвана его опытом работы в Тюменской области, где он занимал пост вице-губернатора в 2011 году. Кроме того, почти 7 лет чиновник занимал должность мэра Тобольска (Тюменская область).