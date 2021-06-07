НАТО финансирует провокации против Беларуси
Разговоры о недоброжелательном Западе ходят в Беларуси уже не первый месяц. Однако сейчас в республике нашли конкретного виновника происходящих в стране событий — НАТО.
По мнению кандидата философских наук, заведующего отделом социологии госуправления Института социологии НАН Беларуси Николая Щекина, не может не тревожить тот факт, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг беспокоится за близкие отношения России и Беларуси. Щепкин подчёркивает, что это прямое доказательство причастности НАТО к событиям, происходящим в республике. По мнению эксперта, именно альянс стоит за попыткой госпереворота в РБ, а также за провокациями, связанными с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair.
«В любом случае признание генсека НАТО говорит о прямой заинтересованности и, скорее всего, участии в планировании и частичном финансировании провокаций против Беларуси военно-политическим блоком», — цитирует эксперта БелТА.
Ранее сообщалось о задержании ФСБ России агента украинских спецслужб.