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Наталья Поклонская сравнила Алексея Навального с Волан-де-Мортом

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 11:09
2 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 11:09
2 мин
Фото: Госдума РФ
Фото: Госдума РФ

Российского оппозиционера Алексея Навального сравнили с главным антагонистом серии романов о Гарри Поттере Волан-де-Мортом. Такое мнение выразила заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская.

По ее словам, ситуация вокруг Навального складывается таким же образом, как в хронике приключений юного волшебника и его друзей. Только вот российский оппозиционер предстает не в роли спасителя, а в роли злодея, чье имя нельзя произносить.

«Запрещено говорить вслух имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный», – цитирует Поклонскую РИА Новости.

Также она прокомментировала тот факт, что в Интернете некоторые личности стали «лепить» из нее сторонницу политика. По ее словам, у людей со временем отпадут вопросы, касающиеся задержания Навального, несмотря на то, что сейчас эта ситуация вызывает недоумение.

Ранее за российского оппозиционера вступился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Госдума
Наталья Поклонская
Гарри Поттер
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