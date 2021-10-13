Наталья Поклонская отказалась считать «ссылкой» отправку на работу из Госдумы на острова
Президент России Владимир Путин отправил бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую на работу из Госдумы в Кабо-Верде - государство в Западной Африке. Чья это инициатива, политик не говорит. Кроме того, она отказалась считать отправку на острова «ссылкой».
13 октября вышел указ президента о назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Неожиданность в том, что место службы политика - острова, расположенные в 600 километрах от побережья Африки.
Вопреки этому, экс-депутат рада назначению: она хотела работать по дипломатической линии и обучалась этому в Дипакадемии, написала магистерскую работу.
Поклонской кажутся странными заявления, что новая должность - ссылка.
«Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно», - сказала Поклонская. Ее слова приводит РБК.
Ранее говорилось, что Поклонскую могут назначить в Кабо-Верде. В восьмом созыве Госдумы ее видеть не хотели. Причина - экстравагантные заявления. Поклонская была не против вернуться в Крым на должность прокурора.