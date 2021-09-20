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Отказавшаяся участвовать в выборах Наталья Поклонская «очень скоро» расскажет о новой работе
20 сентября, 2021 16:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
«Очень скоро» станет известно о следующем этапе карьеры зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Напомним, она отказалась участвовать в думских выборах.
Полонская приоткрыла завесу тайны, поздравляя новых избранников в Госдуме.
«Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере», - сообщила экс-прокурор Крыма. Ее слова приводит телеканал «360».
Новая должность Поклонской держится в секрете несколько месяцев. Не исключено, что она может занять дипломатический пост - место посла в Кабо-Верде.
В мае Поклонская сняла кандидатуру с выборов, объяснив этот шаг переходом на новую работу. Она допускала, что может вернуться на пост прокурора Крыма.
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