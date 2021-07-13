Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в уничтожении
Член комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью российского президента Владимира Путина, который высказался об Украине.
По словам депутата, лидер Украины Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в «другую историю, другую веру», что ведет к самоуничтожению. Как считает Поклонская, украинское руководство выполняет задачу по разделению людей. «До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое «кино» и вносить вражду между нами для одной цели - посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру...», - написала депутат в своем Telegram-канале.
По словам Поклонской, русские и украинцы — один народ. При этом она призналась в любви к «прекрасной Украине».
Президент России Владимир Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Он заявил, что воспринимает происходящее между двумя странами как большую общую беду, трагедию.