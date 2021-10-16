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Политика
Наталья Поклонская напомнила Киеву о нормах международного права
16 октября, 2021 10:13
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Kremlin Pool/Global Look Press
Киев демонстрирует пренебрежение нормами международного права. Об этом заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская.
Комментируя угрозы украинской стороны по ее экстрадиции из африканской республики, Поклонская напомнила Киеву об обязанности действовать в рамках международного законодательства, пишет «ПолитЭксперт».
Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может подготовить документы по экстрадиции Поклонской.
В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Киев связывался с властями республики по поводу Поклонской. Однако речи о ее выдаче не идет, заверили во внешнеполитическом ведомстве.
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