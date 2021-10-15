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Политика
Кабо-Верде не выдаст Наталью Полонскую Киеву
15 октября, 2021 20:50
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Kremlin Pool/Global Look Press
В МИД Кабо-Верде оценили возможность экстрадиции на Украину экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая ранее была назначена главой российского диппредставительства в этой стране.
Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской. Однако речи о ее выдаче не идет, заверили в МИД республики.
«Нет, конечно, нет», - заявил источник в МИД Кабо-Верде, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Наталья Поклонская рассказала всю правду о неспокойной работе депутатом Госдумы.
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