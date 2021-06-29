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Политика
Наталья Поклонская рассказала всю правду о неспокойной работе депутатом Госдумы
29 июня, 2021 14:39
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Работа в качества депутата «явно не была спокойной». Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Поклонская охарактеризовала свою работу депутатом, как неспокойную. «Были эмоциональные приемы граждан, сложные переписки и переговоры с представителями региональной власти», - написала она.
Поклонская пояснила, что отказ от участия в выборах не стоит расценивать как завершение политической карьеры. По ее словам, она хочет получить «другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры», пишет «РИА Новости».
В конце мая Поклонская заявила о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России» из-за перехода на новое место работы.
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