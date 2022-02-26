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Политика
«Наступил решающий момент»: Владимир Зеленский просит принять Украину в Евросоюз
26 февраля, 2022 11:48
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять решение о членстве страны в Евросоюзе.
По словам Зеленского, настало время решить, вступит ли Украина в Евросоюз. Украинский лидер считает, что дискуссия, продолжающаяся в течение долгого времени, должна разрешиться.
«Наступил решающий момент», - приводит слова Зеленского «ПолитЭксперт».
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