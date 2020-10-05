«Наши пилоты ударили по нашим же людям»: переговоры Путина о войне в Чечне рассекретили

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На сайте цифровой библиотеки 42-ого президента США Билла Клинтона стали доступны записи его засекреченных переговоров с занимавшим пост премьер-министра России Владимиром Путиным о войне в Чечне. В нем российский политик признал ряд ошибок, допущенных в ходе боевых действий.

Во время диалога с Путиным американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией в Чечне, а именно положением мирного населения, которое оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Президент США посоветовал Путину разработать дополнительную стратегию к военным действиям.

«Без политической стратегии вы проиграете по всем фронтам — люди будут умирать, а вы так и не сможете закончить с этим конфликтом», — заявил президент США.

Путин признал, что власти допустили ряд ошибок во время чеченской военной кампании, пишет Lenta.ru.

«Наши пилоты ударили по нашим же людям на нашей территории», — указал Путин и добавил, что российские войска не будут прибегать к массовым бомбардировкам районов, где могут скрываться террористы.

Напомним, первая чеченская кампания началась в декабре 1994 году. Ее целью было возвращение контроля Москвы над республикой. В итоге стороны подписали Хасавюртовские соглашения, а российские войска вышли из региона. Несмотря на документы, в Чечне началась криминализация жизни, и Москва объявила вторую чеченскую кампанию.

Ранее был расшифрован секретный разговор Владимира Путина с Биллом Клинтоном о гибели подводной лодки «Курск».