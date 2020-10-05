«Мы не могли рассказать»: опубликован секретный разговор Путина о гибели «Курска»

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В США опубликовали стенограмму личных разговоров президентов США и России Билла Клинтона и Владимира Путина, которые состоялись менее чем через месяц после гибели подводной лодки «Курск». В них российский лидер рассказал, что трагедия не сильно повлияла на рейтинги, но они могли быть выше, если бы он «сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней».

Беседа была рассекречена в июле 2019 года, но на нее обратили внимание только сейчас. На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона было опубликовано 225 страниц отчетов о переговорах.

Один из них содержит перевод разговора Путина и Клинтона, состоявшегося 6 сентября 2000 года. Лидеры двух стран обсуждали гибель подлодки К-141 «Курск», которая затонула 12 августа 2000 года. Клинтон принес коллеге соболезнования и предположил, что после инцидента на него обрушилась волна критики.

В ответ Путин заявил, что «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами».

«Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара... Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — сказал российский президент.

Он признался, что во время трагедии чувствовал себя бессильным, пишет РБК.

«Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать», — рассказал Путин.

Напомним, по официальным данным, из-за утечки компонентов топлива на подводной лодке произошел взрыв торпеды. Он разрушил несколько отсеков, а подлодка легла на дно. Погибли 118 человек. По разным версиям, члены экипажа были живы еще 4-5 часов или двое суток. 23 человека могли оставаться живыми в 9-м герметичном отсеке.

В 2019 году Минкульт разрешил показать фильм о гибели «Курска».